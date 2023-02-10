Президент Украины Владимир Зеленский назвал очередной ракетный обстрел страны террором, который необходимо остановить.

По его информации, с утра в пятницу Россия выпустила как минимум 70 ракет. По меньшей мере, 60 ракет были сбиты.

«Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!» — сказал Зеленский в видеобращении, размещенном на его страницах в социальных сетях.

По его словам, несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии.

«Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить. Я благодарю всех, кто это понимает», — сказал украинский лидер, выразив признательность Воздушным силам страны, а также всем и каждому, кто защищает Украину и украинцев.

Ранее сегодня главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что две ракеты «Калибр», выпущенные российскими военными из акватории Черного моря в сторону Украины, прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Минобороны Молдовы подтвердило информацию о пролете ракет над ее территорией, в то время как в Бухаресте сообщили, что не могут подтвердить пролет российских ракет над Румынией.