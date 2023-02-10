Президент Турции Реджеп Эрдоган признал, что поисково-спасательные работы проходят медленно.

«Несмотря на то, что мы собрали более 141 000 спасателей, из которых 30.000 — это численность обученных поисково-спасательных формирований, на такой большой территории, к сожалению, мы не смогли достичь желаемой скорости по спасению людей», — сказал он.

«Нашим приоритетом всегда были человек и жизнь. Мы не допустим злоупотреблений, наша искренность в этом вопросе никем не может быть поставлена под сомнение», — отметил глава Турции.