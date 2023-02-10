«Я говорю близким наших граждан, погибших в результате землетрясения, что мы построим все эти здания в течение года, по этому поводу уже даны указания».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Адыяамане.
«Я говорю близким наших граждан, погибших в результате землетрясения, что мы построим все эти здания в течение года, по этому поводу уже даны указания».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Адыяамане.
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