Это жизненно важный регион, а Россия является де-факто его частью, заявил посол РФ Сергей Копыркин. Он также напомнил, что у РФ есть союзнические обязательства по отношению к Армении, от которых российская сторона также не собирается отказываться и не забывает о них. Поэтому любые такого рода разговоры о мнимых планах «ухода» РФ являются именно спекуляциями.

«Чтобы ощутить роль российского присутствия, нужно пообщаться с жителями приграничных регионов Армении, Карабаха. Есть политические спекуляции, а есть реальная жизнь», — заявил он ереванскому «Спутнику».