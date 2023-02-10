Телефонный разговор Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба российского МИД. Армянский министр тепло поздравил российского коллегу с Днем дипломатического работника.

Они обсудили важность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей, включая согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку. Затронули также важность разблокирования транспортных и экономических связей, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы.