В Минобороны Молдовы заявили, что российская ракета пролетела над воздушным пространством страны.

«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», отметили в ведомстве.

Информацию ранее озвучил главком ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря», — заявил он.