«Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев», — сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Автобус с эвакуируемыми отправится в Азербайджан с автовокзала Аданы сегодня в 17:00 по местному времени.
«Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев», — сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Автобус с эвакуируемыми отправится в Азербайджан с автовокзала Аданы сегодня в 17:00 по местному времени.
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