«Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев», — сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Автобус с эвакуируемыми отправится в Азербайджан с автовокзала Аданы сегодня в 17:00 по местному времени.