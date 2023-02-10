В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции в поселках Балаханы, Сабунчи и Рамана, были задержаны четыре человека, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств, сообщили МВД.

У задержанных и в их домах были обнаружены и изъяты около 5 кг наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что задержанные Азер Аббасов, Дадаш Дадашов, Элданиз Гахраманов и Рамиз Тахмазов, войдя в преступный сговор с гражданами Ирана, выполняли для них функцию наркокурьеров.

В ходе очередного оперативного мероприятия сотрудниками полиции был задержан незаконно хранящий оружие Сахиб Мехдиев. При обыске у него были обнаружены и изъяты автомат «Калашников», 4 патрона и обойма.

Кроме того, сотрудниками полиции были задержаны Бабек Мамедов и Тельман Алиев, совершившие кражи из около 10 домов на территории Сабунчинского района.

Расследования продолжаются.