Израильские медики и спасатели, оказывающие в Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения, могут полноценно продолжать работать в субботу, невзирая на иудейские религиозные ограничения. Такое заключение обнародовал в четверг главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау.

В своем письме, копию которого опубликовал религиозный портал Kikar HaShabbat, раввин отметил, что из Израиля в Турцию отправились две команды для помощи: военные медики и спасатели Командования тыла Армии обороны Израиля и волонтеры из организации «Ихуд хацала». Обе они ведут работу по двум направлениям — поисково-спасательные мероприятия и оказание медицинской помощи пострадавшим. Военные, в частности, развернули в Турции полевой госпиталь.

«Госпиталь должен продолжать работать в обычном режиме и будет продолжать оказывать всю медицинскую помощь нуждающимся в ней пострадавшим, а также местным жителям, которым нужна помощь. Если есть какой-либо шанс спасти жизни и найти выживших, спасательная команда должна продолжать свою деятельность», — написал раввин в своем обращении, благословляя религиозных иудеев в составе спасательных команд на работу в субботу — священный для евреев день отдыха (шаббат).