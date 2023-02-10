В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях оказания помощи людям, пострадавшим от сильного землетрясения, произошедшего в Турции, в братскую страну на специальном самолете МЧС Азербайджана отправлена очередная помощь.

Представитель министерства Арастун Алиев сообщил, что помощь включает мобильный полевой госпиталь, обогреватели и палатки.

Также в Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.