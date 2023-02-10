Глава Чечни Рамзан Кадыров на официальном уровне получит титул «Отца народа». Парламент Чечни принял закон, согласно которому должность главы региона теперь звучит как «Мехк-Да», что в переводе означает «Отец народа».

Как написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов проект был разработан, чтобы дополнить основной закон республики. Согласно им глава Чечни является гарантом конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина.

Согласно этой же поправке в Конституцию ЧР, глава обеспечивает территориальную целостность Чеченской Республики.