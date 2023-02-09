Китайская компания TikTok заблокировала крупнейшую с начала полномасштабной российской агрессии в Украине сеть российских ботов, которые использовались для пропаганды среди европейцев, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании для Евросоюза.

Созданные в России боты, как говорится в отчете, маскировались под европейских пользователей и публиковали контент на тему войны в Украине на немецком, английском и итальянском языках – для этого они использовали программы синтеза речи. В публикациях пропагандировалась пророссийская позиция.

Всего компания заблокировала 1686 подобных аккаунтов. Пропагандистская сеть, как подчеркивается в отчете, функционировала с июля по сентябрь 2022 года. У этих аккаунтов было более 133 тысяч подписчиков.

Помимо этого, TikTok ограничил доступ к 18 аккаунтам из Грузии, «выдававшим себя за новостные агентства», распространявшие информацию в поддержку войны в Украине. Аккаунты ориентировалась на русскоязычную аудиторию в Казахстане, Беларуси и Украине.