Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции. Груз предназначен пострадавшим в результате произошедшего в понедельник в Турции мощного землетрясения. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.

Из-за проблем с пропускной способностью самолеты не смогли приземлиться в Газиантепе на юге Турции, как планировалось изначально. Они были переброшены на авиабазу Инджирлик. «Это крупный аэродром НАТО», — пояснил представитель германских ВВС. Там машины будут разгружены силами США.

В последующие дни будет создан своего рода воздушный коридор с использованием транспортного самолета Airbus A400M. «Мы готовы запускать по три машины каждый день до следующей недели», — сказал полковник Кристиан Джон, командир 62-й авиатранспортной эскадрильи. Это зависит от объемов гуманитарной помощи. По словам представителя ВВС, на пятницу запланировано два рейса.