Церковь Англии отныне будет благословлять браки однополых пар. За такое решение проголосовали в четверг члены Генерального Синода Церкви Англии, говорится на его сайте.

«Генеральный Синод Церкви Англии приветствовал предложения, которые позволят однополым парам прийти в церковь после заключения ими гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения Богу или получить божье благословение», — отмечается в заявлении высшего органа церкви.

Епископы Церкви Англии в своем заявлении также принесли извинения представителям ЛГБТК+ за то, что они сталкивались с «неприятием, отторжением и враждебностью» в церквях, а также за то влияние, которое это оказало на их жизнь.

Вместе с тем ранее англиканские епископы после шестилетней внутрицерковной дискуссии отказались поддерживать инициативу, которая позволила бы священникам Церкви Англии венчать однополые пары. Они сошлись в том, что парам одного пола будет предоставляться «максимально широкая пастырская опека», а для желающих получить благословение были составлены специальные молитвы, однако при этом «не будет меняться учение Церкви о святом супружестве», как о союзе «между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь».

Нецерковные браки между представителями одного пола в Англии, Шотландии и Уэльсе начали регистрировать в 2014 году, а в Северной Ирландии — в 2020 году.