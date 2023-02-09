Акция поддержки в целях оказания помощи людям, пострадавшим от сильных землетрясений в Турции, началась и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Сегодня в Турцию было отправлено еще 10 грузовиков с гуманитарной помощью, передает АПА.

В одном из этих грузовиков были 43 комплекта палаток, 2 мини-генератора, а также обогреватели и отопительное оборудование, предоставленные Отдельной общевойсковой армией. В остальных 9 грузовиках были отправлены в основном еда, одежда, вода в бутылках, постельное белье, одеяла и ковры.