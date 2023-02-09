Водителю старенькой вишневой семерки Сарвару Баширли, ставшему известным в Азербайджане после распространения в сети видеокадров, на которых он торопился присоединиться к кампании по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции, подарят новенькую иномарку.

Об этом стало известно в ходе передачи Ümid ilə gəl по телеканалу MTV. Новый автомобиль Баширли обещал бизнесмен из Москвы по имени Бахтияр. Ключи от новой машины герой сегодняшнего дня получит в понедельник.