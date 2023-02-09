«Сегодня в Турцию прибудут спасатели из 19 стран».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, в настоящее время в поисково-спасательных работах задействованы около 6 тысяч человек из 56 стран мира.

«Мы получили поддержку со всего мира, также благодарим международное сообщество. Мы получили предложения о помощи от 95 стран и 16 международных организаций. Многие страны направляют в нашу страну спасателей, полевые госпитали и медицинские бригады. С 9 февраля в регионе, где произошло землетрясение, работают 6479 человек из 56 стран», — сказал Чавушоглу.