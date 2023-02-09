Международный скаутский лагерь «Страна чудес Шуша 2023» будет организован в Шуше в этом году.

Это нашло отражение в Плане действий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год, утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Исполнительными органами, отвечающими за организацию международного скаутского лагеря, являются Министерство молодежи и спорта, специальное представительство президента в Шушинском районе и Управление государственного заповедника города Шуша.