Взрывы на «Северных потоках» вновь в центре внимания экспертного сообщества — теперь с подачи американского журналиста-расследователя Сеймура Херша. Он высказал новую версию взрывов: согласно статье, которую журналист разместил в соцсетях, о чем уже рассказывал Minval, взрывчатку заложили американские водолазы, а активировали ее при помощи гидроакустического буя, сброшенного норвежскими ВМС. МИД РФ устами Марии Захаровой потребовал от США объяснений. Белый дом назвал заявления Херша «полной ложью». Сам Херш активно общается с РосСМИ и как бы подтверждает, что у него есть доказательства.

Можно, конечно, поинтересоваться, кто «подкинул» Хершу столь сенсационные сведения. Тем более что этого журналиста уже обвиняли в увеличении конспирологическими теориями. Свое расследование провели СМИ Украины, обратив внимание на некоторые показательные «странности»: 60-летний Херш прежде не было особо замечен в соцсетях, на платформе, где появилась статья, он зарегистрировался только за 2 часа до публикации, причем в его родном Чикаго к этому моменту была уже глубокая ночь, РосСМИ с потрясающей оперативностью эту статью заметили и принялись перепечатывать уже через считанные минуты — притом что на чтение такого текста нужно минимум полчаса…

Но намеренно не станем ни объявлять версию Херша истиной в последней инстанции, ни всеми силами ее опровергать. Не будем вспоминать, что по горячим следам взрывов на «Северных потоках» многие эксперты искали в них именно российский след, проводя параллели и с синхронным взрывом двух «ниток» газопровода в Грузии в январе 2006 года, когда Москва вела с новыми независимыми государствами свою первую «газовую войну»., ни с подозрительной аварией на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене в декабре 2017 года, в разгар очередных споров о необходимости диверсификации источников энергоносителей для Европы, ни даже вспоминать сообщения об встроенной, как утверждалось, спецслужбами РФ диверсии на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. И вынесем за скобки, что куда раньше Херша должны были бы высказаться спецслужб самой РФ. На фоне нынешней «войны» на энергетическом рынке такой объект, как «Северные потоки», должен был бы находиться под плотным вниманием. Более того, с момента взрыва прошло уже достаточно времени. Но на Лубянке, в Ясенево и на Хорошевском шоссе тишина.

Вопрос в другом. Если взрывы на любимом экспортном трубопроводе Кремля — действительно дело рук западных спецслужб, то это перчатка, брошенная в лицо России. И как теперь на это ответит Москва? Ну за вычетом статей в СМИ и громких заявлений Захаровой? Устроить ответную диверсию на новеньком трубопроводе Baltic Pipeline, по которому доставляется газ из Норвегии как раз в те страны Европы, которые прежде снабжал «Северный поток»? Это уже территория стран НАТО, и тут риски заведомо выше допустимого. Не говоря о том, что службы безопасности этих стран вряд ли будут спать и посапывать, когда в мире творится такое. Возьмет на прицел азербайджанские трубопроводы и интерконнекторы? Но интерконнекторы — это тоже территория стран НАТО. А что касается трубопровода, то было бы слишком опрометчиво считать Азербайджан «мягкой мишенью». Взорвать в ответ трубопровод то ли получится, то ли нет, а вот отношения с Баку будут «взорваны» гарантированно.

А тогда уже сенсационная «утечка» Херша бьет не столько по Западу, сколько по самой же РФ. Которой оказалось просто нечем делать свой «ответный ход» после столь громких обвинений.

Нурани, обозреватель