Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Турецкий лидер выразил слова благодарности в ходе встречи в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению Мехрибан Алиевой доставили гуманитарную помощь в братскую страну.

“От своего имени, от имени народа страны выражаю огромную благодарность моему брату Ильхаму Алиеву, сестре Мехрибан Алиевой!», — сказал он, добавив, что так же, как Турция была рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны, так сейчас, в эти трудные моменты Азербайджан рядом с Турцией.

«Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда. Мы продолжим путь как одна нация, два государства!» — отметил он.