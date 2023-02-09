Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы мощное землетрясение может случиться в Стамбуле – крупнейшем городе страны с населением около 15 миллионов человек. Всему виной географическое положение города.

Еще в 2006 году профессор Окан Туйсуз в интервью британской газете The Guardian прогнозировал мощное землетрясение в районе Стамбула в течение ближайших десятилетий.

«Мы знаем магнитуду. Мы знаем место. Мы не знаем только, когда именно оно случится. Но существует 65-процентная вероятность того, что Стамбул пострадает от землетрясения магнитудой 7,6 до 2030 года», – заявлял он.

Разумеется, Туйсуз – не единственный, кто предупреждал о грядущем мощном землетрясении в районе Стамбула. За последние годы было множество прогнозов, утверждающих, что с высокой долей вероятности крупнейший город Турции скоро пострадает от землетрясения магнитудой не меньше 7 баллов.

Эти прогнозы основаны на географическом положении города – на стыке двух тектонических плит. Причем в прошлом Стамбул уже неоднократно страдал от мощных землетрясений.

Согласно докладу, который подготовила мэрия Стамбула вместе с учеными в 2021 году, при землетрясении мощностью в 7,5 балла пострадают все районы города. И особенно сильно – европейская часть. Ожидается, что полностью или частично будет разрушено каждое пятое здание в городе.

Ученые полагают, что наиболее уязвимыми являются высотные здания, построенные до 2000 года. Таких в Стамбуле — десятки тысяч. Масштаб человеческих жертв будет колоссальным.