Владимир Путин «уже потерял Украину», заявил президент США Байден в интервью программе NewsHour американской некоммерческой службы телевещания PBS.

«Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: «Заходите». Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь вниз на землю — ничего из этого не произошло», — пояснил Байден.

Страны НАТО координируют поддержку, оказываемую ими Украине, хотя Путин и считает, что это не так, подчеркнул глава Белого дома. Одновременно он подтвердил, что помощь, обещанная Соединенными Штатами Украине, будет бессрочной.