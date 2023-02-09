«В турецких провинциях Килисе и Шанлыурфе завершены поисково-спасательные работы», сообщает AFAD.
Отмечено, что группы, работавшие в указанном районе, направлены в другие провинции, где ведутся поисково-спасательные работы.
«В турецких провинциях Килисе и Шанлыурфе завершены поисково-спасательные работы», сообщает AFAD.
Отмечено, что группы, работавшие в указанном районе, направлены в другие провинции, где ведутся поисково-спасательные работы.
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