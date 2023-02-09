Турецкий сейсмолог, профессор Доган Перинчек заявил РИА Новости, что следующее масштабное землетрясение может произойти в районе порта Чанаккале на Мраморном море.

По словам эксперта, землетрясения на юго-востоке охватили территорию порядка 470 км, в то время как протяженность Мраморного моря составляет порядка 250 км. Афтершоки достигали магнитуды 6.6, и практически равнялись основному толчку.

«По масштабам охвата это, вероятно, первое подобное землетрясение в Турции», — сказал ученый.

Он отметил, что по масштабам охвата это первое подобное явление в Турции: землетрясение в Эрзинджане имело магнитуду 7.9, но было гораздо меньше по территории охвата. Перинчек пояснил, что разрушительный масштаб трагедии обусловлен тем, толчки произошли в точке слияния двух разломов.

«Последние 10 дней я фиксирую повышенную сейсмоактивность в Чанаккале со стороны Мраморного моря», — заявил он, добавив, что проходящий в этом месте разлом примерно раз в 250 лет порождает землетрясение магнитудой около 7. При этом последнее такое бедствие произошло 287 лет назад.