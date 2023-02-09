Президент Тайваня Цай Инвэнь и вице-президент Уильям Лай пожертвуют месячную зарплату на спасательные работы в Турции, где произошло сильное землетрясение, сообщает Reuters со ссылкой на информацию, распространенную Офисом президента.

«Надеемся, что Турция сделает все, чтобы в сжатые сроки восстановить страну», — говорится в обращении Офиса президента.

У Турции, как и у большинства стран, нет дипломатических связей с Тайванем, однако в столицах обеих стран есть де-факто посольства, и между Стамбулом и Тайпейем осуществляются прямые авиарейсы.

Сегодня Цай Инвэнь посетила де-факто посольство Турции в Тайпейе, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

«Наши сердца с турецкими друзьями. Тайвань рядом с Турцией!», — написала президент Тайваня.