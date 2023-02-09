В соответствии с поручениями и указаниями Президента Азербайджана Ильхама Алиева для лечения пострадавших в землетрясении в Турции подготовлены медучреждения Баку и других городов, а также в Нахчыванской АР.»Все больницы Нахчыванской АР готовы принять наших братьев и сестер, пострадавших в Турции от землетрясения», сказал начальник аппарата Министерства здравоохранения Нахчыванской АР Вугар Бабаев.

«В основном, в готовность приведены больница Нахчыванской АР и Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской АР», — цитирует Бабаева АПА.

В Генеральном консульстве Турции в Нахчыване сообщили, что они проинформированы об этом.

Вчера министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Фахреттином Коджа отметил, что всего в медицинских учреждениях выделено 2000 коек.