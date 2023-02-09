Министерство обороны Эстонии ходатайствует о выделении из правительственного резерва 1,42 млн евро для покрытия расходов на ликвидацию советских памятников. Об этом сообщает портал ERR.

Министерство финансов Эстонии поддержит этот запрос сегодня на заседании правительства страны.

К настоящему времени в Эстонии снесены уже 64 советских памятника. Власти страны запланировали снос еще 150 монументов.

Летом в Эстонии была создана рабочая группа по памятникам, которая дала оценку каждому объекту с учетом его исторической, культурной и художественной ценности. Памятники, которые комиссия признала ценными, переносятся в музеи или на кладбища. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью «Жертвы Второй мировой войны».