Самолет с гуманитарной помощью для жертв землетрясения в Турции, направленной по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, совершил посадку в аэропорту Газиантепа.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь гражданам, пострадавшим в зоне трагедии в Турции.

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Фонд направил 36 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от трагедии. Гуманитарная помощь включает различные медицинские принадлежности и оборудование, лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, корсеты для позвоночника, носилки и другое оборудование, а также теплую одежду и палатки.

Общественное объединение «Региональное развитие» при Фонде Гейдара Алиева также дало старт кампании по оказанию гуманитарной помощи братской Турции. Кампания, проводимая в поддержку призыва посольства Турции в Азербайджане об оказании гуманитарной помощи в зоне землетрясения, продлится до 14 февраля. Во время кампании волонтеры ОО «Региональное развитие» соберут наиболее необходимые в настоящее время принадлежности, упакуют их и доставят в братскую Турцию в кратчайшие сроки.