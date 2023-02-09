Украина ожидает нового крупного наступления России в ближайшие 10 дней. Об этом пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на неназванного украинского военного чиновника.

По оценкам Украины, у России сейчас есть 300 тысяч мобилизованных — цифра может быть немного ниже, но она значительно превышает силы, которые РФ задействовала год назад.

«Усилия по мобилизации, по-видимому, увенчались грубым успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины, хотя и с огромными потерями для российских войск», — пишут журналисты.

Также, по подсчетам Киева, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО («Град» и «Смерч»), 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к наступлению.

Между тем американский «Институт изучения войны» считает, что российские войска перехватили инициативу в Украине и уже начали крупное наступление в Луганской области.

Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная за последнюю неделю заметно увеличились. Российские источники сообщают, что их войска атакуют украинские оборонительные рубежи с незначительным продвижением к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной.

Кроме того, российское командование, по-видимому, направило регулярные части для «решающих наступательных операций». Силы нескольких полков 144-й и 3й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также неустановленных подразделений Южного военного округа ведут наступательные операции по всей линии Сватово-Кременная.

Привлечение как минимум трех крупных дивизий к операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, полагает «Институт». Но оно, вероятно, еще не достигло своего полного темпа. Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область после учений в Беларуси.