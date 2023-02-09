Заявления властей в Киеве о возможности направить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в Украину являются постыдными.

Такое мнение выразил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Украинская сторона говорит тебе передать его [Саакашвили] ей на лечение. Это разве не насмешка? Куда мы должны отправить его на лечение? В Бахмут, в Киев или во Львов? Это ведь стыдно. Не терпеть такие постыдные заявления со стороны высокопоставленных лиц Украины является делом нашей чести», — сказал Кобахидзе в эфире Первого канала Грузинского общественного вещания.