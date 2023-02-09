Великобритания и Украина по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским выпустили совместную декларацию, в которой в том числе говорится, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь «на земле, в воздухе и на море», а с февраля прошлого года уже предоставила военную, гуманитарную и экономическую помощь почти на 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов).

Кроме того, Лондон и Киев намерены применить «все законные способы», чтобы использовать российские активы на восстановление Украины, говорится в декларации.

«Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета… Мы применим все законные способы, чтобы российские активы были доступны для поддержки восстановления Украины», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте британского премьера.