Правительство Германии за неделю поставила Киеву две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных машин. Это следует из опубликованного обновленного списка вооружений, предоставленных Берлином Украине, и плана дальнейших поставок.

Как указывается в перечне, с начала войны Киев получил в общей сложности 32 ЗСУ Gepard и 6 тыс. боеприпасов для них.

Власти ФРГ за прошедшую неделю поставили Украине 29 электрогенераторов и шесть мобильных радиостанций.