Еврокомиссия и шведское председательство в Совете ЕС организуют в марте донорскую конференцию для жителей Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения.

Об этом сообщается в пресс-релизе шведской правительственной канцелярии, передает ТАСС.

«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявили сегодня о своем намерении провести донорскую конференцию в координации с турецкими властями для мобилизации средств международного сообщества в поддержку жителей Турции и Сирии после разрушительного землетрясения на этой неделе. Мероприятие пройдет в марте в Брюсселе», — говорится в заявлении.

«Донорская конференция поможет мобилизовать международное сообщество для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших на этой неделе. Цель конференции высокого уровня, которая будет открыта для государств — членов ЕС, соседних стран, членов ООН, международных финансовых учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон, состоит в том, чтобы скоординировать ответ доноров и собрать ресурсы для поддержки скорейшего восстановления и оказания помощи в пострадавших районах Турции и Сирии», — отмечается в пресс-релизе.

Конференция пройдет под совместным председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели и шведского министра международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Юхана Форсселля.

По словам фон дер Ляйен, для того чтобы спасти как можно больше жизней, был немедленно активирован механизм гражданской защиты ЕС, который к настоящему времени позволил направить в пострадавшие районы 31 поисково-спасательную группу и пять медицинских бригад из 23 стран.