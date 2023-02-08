В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева еще 229 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (ЧСЧС) прибыли в братский город Кахраманмараш, для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции и для поддержки поисково-спасательных операций.

Азербайджанские спасатели прибыли в расположенный в городе Учебный центр Турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Report.

В ближайшие часы они будут задействованы в поисково-спасательных работах на территории города.

Прибывшие из Баку 7-м по счету самолетом спасатели привезли с собой спасательное оборудование и средства обеспечения.