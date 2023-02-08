Сегодня из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана была отправлена гуманитарная помощь в Турцию.

Сегодня после обращения Генерального консульства Турции в Нахчыване об оказании гуманитарной помощи жители автономной республики отправили в Турцию 12 грузовиков с необходимыми принадлежностями, передает АПА.

Гуманитарная помощь братской стране была оказана также Нахчыванской отдельной общевойсковой армией. В отправке грузовиков с гуманитарной помощью приняли участие заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Эльшад Алиев, генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая и командующий Нахчыванской отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев.