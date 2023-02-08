Европейский союз намерен отправить Турции и Сирии €6,5 млн в качестве экстренной помощи после разрушительных землетрясений в этих странах.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

В заявлении отмечается, что обе страны запросили активацию Механизма гражданской защиты ЕС.

«Комиссия объявляет о первоначальном предоставлении Сирии экстренной гуманитарной помощи в размере €3,5 млн», — указывается в релизе.

В Турцию будет направлена аналогичная материальная дотация на сумму €3 млн.