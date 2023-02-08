В медицинских учреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции.

Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Фахреттином Коджой.

В ходе телефонного разговора Теймур Мусаев сообщил турецкому коллеге, что в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева медицинские учреждения, расположенные в Баку и других городах, а также в Нахчыванской Автономной Республике, приведены в состояние готовности для лечения пострадавших при землетрясении.

”В случае необходимости азербайджанские врачи полностью готовы оказать медицинскую помощь для лечения раненых», — сказал министр.

TМусаев пожелал скорейшего выздоровления раненым и пожелал терпения семьям погибших.