Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.
У президента была аудиенция с британским королем в Букингемском дворце.
Это первая встреча Зеленского с королем Чарльзом III.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.
У президента была аудиенция с британским королем в Букингемском дворце.
Это первая встреча Зеленского с королем Чарльзом III.
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