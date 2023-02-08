Мне известно, что представители наших государственных структур также активны в организации гуманитарной помощи в рамках своих организаций, и мы можем только приветствовать это. То есть сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

«По моему указанию все вопросы, касающиеся помощи, будут управляться из одного центра, дано указание руководителю Администрации Президента. В том числе в наших больницах имеются все условия для лечения раненых братьев и сестер. Как в Баку, так и в других городах, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, уже выделены койки, и, если потребуется, мы также готовы и доставить пострадавших.

В то же время уже направляется большая группа волонтеров. У нас большие группы волонтеров – как волонтеры, работающие при Фонде Гейдара Алиева, так и волонтеры ASAN. Каждый раз, когда в Азербайджане происходили несчастные случаи, к примеру, во время землетрясений в Шамахе, Агсу, Исмаиллы, они всегда первыми поспевали на помощь. Сейчас они уже в пути», — сказал Ильхам Алиев.