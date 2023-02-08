Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что пожар в порту Искендерун на юго-востоке Турции полностью ликвидирован.
«Пожар в порту Искендеруна полностью потушен, наши специалисты продолжают остужать территорию порта», — написал мэр в соцсетях.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что пожар в порту Искендерун на юго-востоке Турции полностью ликвидирован.
«Пожар в порту Искендеруна полностью потушен, наши специалисты продолжают остужать территорию порта», — написал мэр в соцсетях.
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