Силы МЧС Азербайджана устанавливают мобильный полевой госпиталь в районе Кахраманмараш Турции, где произошло землетрясение.
В ближайшие часы в госпитале начнут оказывать медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от землетрясения.
Силы МЧС Азербайджана устанавливают мобильный полевой госпиталь в районе Кахраманмараш Турции, где произошло землетрясение.
В ближайшие часы в госпитале начнут оказывать медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от землетрясения.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий