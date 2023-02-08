Силы МЧС Азербайджана устанавливают мобильный полевой госпиталь в районе Кахраманмараш Турции, где произошло землетрясение.

В ближайшие часы в госпитале начнут оказывать медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от землетрясения.