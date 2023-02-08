Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил партнеров Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за готовность направить миссию в страну, но при этом попросил уточнить зону ответственности ОДКБ на армянской территории, передает ТАСС.

«Мы обратились к ОДКБ с просьбой об очень важном: уточнить зону ответственности ОДКБ в Республике Армения, то есть сообщить нам, что они думают, где территория Армении», — сказал премьер.

Пашинян задался вопросом — если представители ОДКБ не знают, в каких границах находится Армения, то как они могут сказать, «оккупирована ее территория или нет».