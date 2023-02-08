Порядка 100 представителей крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их сторонники в среду проводят митинг у здания Министерства юстиции в Тбилиси в поддержку экс-президента республики Михаила Саакашвили.

У здания Минюста находятся также и лидеры «Нацдвижения». Митингующие раскрыли большой плакат с надписью #Freemisha. Каких-либо эксцессов не наблюдается. Митинг проходит мирно.

«Национальное движение» начала проводить митинги в поддержку Саакашвили после того, как в понедельник Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.