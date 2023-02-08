Согласно поручению президента Азербайджана Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию, приступил к деятельности в Кахраманмараше.

«Наши военные врачи в полевом госпитале в координации с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции принимают активное участие в работе по приему, регистрации, оперированию и отправке пострадавших в результате землетрясения в другие медицинские учреждения», — говорится в сообщении Минобороны.