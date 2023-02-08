Азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то – матрасы, кто-то – куртки. Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в нашей стране Джахитом Багджи.

«Мы еще раз показываем всему миру, что по-настоящему братские отношения существуют не только на уровне государств, глав государств, но и на уровне людей, и это естественно», — отметил глава государства.

Подчеркивая, что наши общественные организации также оказывают свою поддержку, президент сказал: «Фонд Гейдара Алиева уже дал старт большой инициативе. Все ресурсы Фонда, все люди, работающие при Фонде, уже подключились к этой кампании помощи».