Баку и Еревану по некоторым вопросам удалось сблизить позиции. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Где-то 10 дней назад мы получили ответ Азербайджана и очередные предложения от Баку. И мы находимся на этапе обсуждения. Это говорит о том, что переговорный процесс, по сути, не остановился. И сейчас мы выступим с новыми нашими комментариями», — сказал Мирзоян.

Он не стал раскрывать содержание и детали предложений, так как, по его словам, позиции сторон периодически меняются.

«Позиции сторон по различным вопросам на различных этапах сближаются, иногда продолжают оставаться далеко друг от друга. Поэтому нецелесообразно брать какую-то одну деталь и говорить, какова позиция сторон. Так как завтра картина может быть совсем иной. Повторю, по некоторым вопросам нам удалось сблизить позиции», — сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян сказал, что его очередная встреча с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым состоится в ближайшее время.