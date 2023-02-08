В ЕС поддерживают посредничество Тбилиси в переговорах Баку и Еревана, заявил в интервью Первому каналу Грузии спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«С точки зрения географии Грузия очень удобна, сюда можно быстро и легко приехать из соседних стран. К тому же логично, что три страны, расположенные в одном пространстве, на Южном Кавказе, должны попытаться найти области сотрудничества. Например, в вопросах транспорта, энергетики, охраны окружающей среды и других», – отметил он.