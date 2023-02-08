Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции.
Сегодня в 16:00 из Кахраманмараша в Азербайджан отправится автобус с эвакуированными гражданами, сообщили в посольстве Турции.
Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции.
Сегодня в 16:00 из Кахраманмараша в Азербайджан отправится автобус с эвакуированными гражданами, сообщили в посольстве Турции.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий