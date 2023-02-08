Причина увеличения активности Земли в последние годы — разлом на дне Красного моря. Об этом заявил академик Фахреддин Гадиров на общереспубликанском научном семинаре Министерства науки и образования, посвященном теме экспресс-лекций о разрушительных землетрясениях, произошедших в Турции 6 февраля.

«На Средиземноморье и в Кавказском регионе много плит. Они есть в Евразии, Анатолии, Аравии и Африке. Эти плиты взаимодействуют друг с другом. Мы долгое время проводили исследования в Турции, Америке, Азербайджане, Иране, Аравии. В последние годы активность Земли увеличилась. Причину этого ученые видят в различных процессах», — приводит его слова АПА.

Академик сказал, что основным влияющим процессом является возникновение разлома на дне Красного моря.

«В результате нижняя часть Аравийских плит движется быстрее. Этот процесс поворота и продвижения произошел недалеко от зоны землетрясения в Кахраманмараше. В результате этого процесса образовался новый разлом, который наблюдался как землетрясение. После первого продвижения большая масса переместилась на 3 метра, затем последовало второе смещение. В это время Анатолийская плита также сместилась на юг. Это ожидалось много лет назад. Были предположения, что произойдет такое катастрофическое землетрясение», — подчеркнул Гадиров.