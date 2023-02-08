Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил генеральное консульство Турции в Нахчыване, сообщает Минобороны.

Замминистра встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Керем Мустафаев выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями людей в результате сильного землетрясения в Турции.

A.Кая, в свою очередь, поблагодарил за оказанную поддержку.

Также Генеральное консульство Турции в Нахчыване посетили министр юстиции Нахчыванской Автономной Республики Дашгын Рагимов и начальник Управления министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, выразили соболезнования погибшим и пожелали исцеления раненым.