Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил генеральное консульство Турции в Нахчыване, сообщает Минобороны.
Замминистра встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.
Керем Мустафаев выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями людей в результате сильного землетрясения в Турции.
A.Кая, в свою очередь, поблагодарил за оказанную поддержку.
Также Генеральное консульство Турции в Нахчыване посетили министр юстиции Нахчыванской Автономной Республики Дашгын Рагимов и начальник Управления министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, выразили соболезнования погибшим и пожелали исцеления раненым.
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